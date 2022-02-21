Не носки и не гель для душа: Идеи подарков коллегам на 23 Февраля — от эксперта по этикету

Подарок — вещь крайне сложная, угадать с ним не так-то просто. К тому же часто люди сами не знают, чего хотят. И близкие ломают голову, что же преподнести. Тема вновь актуальна накануне Дня защитника Отечества. Сложности есть с выбором подарка для мужа, сына, отца, что говорить, когда возникает вопрос, что подарить коллеге на 23 Февраля. На него в беседе с Лайфом ответила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.

Что нельзя дарить коллегам на 23 Февраля

В этикете есть такое выражение: близким людям — близко к телу. Поэтому всё, что касается тела, оставляем только для самых близких мужчин. Коллегам нельзя дарить парфюм, дезодоранты, одежду, в том числе такие аксессуары, как галстуки.

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При выборе подарка коллеге на День защитника Отечества прощупайте почву

Ваш коллега мог проговориться о желаемом презенте, заметила эксперт по этикету. Подумайте, о чём именно грезил сослуживец. Например, в коллективе он мог увлечённо рассказывать об открытии квест-комнаты или тира, о том, как здорово там можно провести время. Полистайте социальные сети получателя подарка. Всегда нужно отталкиваться от увлечений человека, чтобы презент точно порадовал.

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Безошибочный список идей подарков для коллег на 23 Февраля

Коллективы бывают разные, и не всегда мы знаем вкусы тех, с кем работаем. На этот случай в этикете существует список подарков, идеи из которого подходят всем. На 23 Февраля коллеге-мужчине можно подарить книгу в хорошем переплёте, ювелирные украшения — запонки или зажим для галстука. Отталкивайтесь от того, кого больше: если коллектив в основном женский, а мужчин мало, можно в складчину купить хорошие запонки.

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Демократичный, но всегда безошибочный вариант — красиво оформленные сладости. Кроме того, можно подарить шампанское, но и тут есть нюансы. "Здесь уже вмешивается наша российская национальная особенность. Если в Европе дарить вино и крепкий алкоголь нельзя, — это приравнивается к батону колбасы, пакету с продуктами, это неприлично, только шампанское — то в нашей стране, в том числе к крепкому алкоголю, относятся благосклонно", — пояснила эксперт по этикету Альбина Холгова.

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