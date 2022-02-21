Не носки и не гель для душа: Идеи подарков коллегам на 23 Февраля — от эксперта по этикету
Существует безошибочный список презентов — он на все случаи жизни и подойдёт всем. Выбирая подарки сотрудникам с работы, не забудьте про красивую упаковку.
Подарок — вещь крайне сложная, угадать с ним не так-то просто. К тому же часто люди сами не знают, чего хотят. И близкие ломают голову, что же преподнести. Тема вновь актуальна накануне Дня защитника Отечества. Сложности есть с выбором подарка для мужа, сына, отца, что говорить, когда возникает вопрос, что подарить коллеге на 23 Февраля. На него в беседе с Лайфом ответила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.
Что нельзя дарить коллегам на 23 Февраля
В этикете есть такое выражение: близким людям — близко к телу. Поэтому всё, что касается тела, оставляем только для самых близких мужчин. Коллегам нельзя дарить парфюм, дезодоранты, одежду, в том числе такие аксессуары, как галстуки.
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При выборе подарка коллеге на День защитника Отечества прощупайте почву
Ваш коллега мог проговориться о желаемом презенте, заметила эксперт по этикету. Подумайте, о чём именно грезил сослуживец. Например, в коллективе он мог увлечённо рассказывать об открытии квест-комнаты или тира, о том, как здорово там можно провести время. Полистайте социальные сети получателя подарка. Всегда нужно отталкиваться от увлечений человека, чтобы презент точно порадовал.
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Безошибочный список идей подарков для коллег на 23 Февраля
Коллективы бывают разные, и не всегда мы знаем вкусы тех, с кем работаем. На этот случай в этикете существует список подарков, идеи из которого подходят всем. На 23 Февраля коллеге-мужчине можно подарить книгу в хорошем переплёте, ювелирные украшения — запонки или зажим для галстука. Отталкивайтесь от того, кого больше: если коллектив в основном женский, а мужчин мало, можно в складчину купить хорошие запонки.
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Демократичный, но всегда безошибочный вариант — красиво оформленные сладости. Кроме того, можно подарить шампанское, но и тут есть нюансы. "Здесь уже вмешивается наша российская национальная особенность. Если в Европе дарить вино и крепкий алкоголь нельзя, — это приравнивается к батону колбасы, пакету с продуктами, это неприлично, только шампанское — то в нашей стране, в том числе к крепкому алкоголю, относятся благосклонно", — пояснила эксперт по этикету Альбина Холгова.
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Отличным презентом коллеге в День защитника Отечества станут хорошие канцелярские принадлежности. Так, ручек много не бывает, их можно коллекционировать. Что точно не стоит дарить на 23 Февраля, так это ежедневник. Если мужчина действительно пользуется таким блокнотом, то уже обзавёлся им ещё в январе или даже раньше. Презентом может стать и флешка. Важно хорошо упаковать подарок. "Если мы не поленимся и у нас позволяет бюджет, важна упаковка. Одно дело — просто подарить, другое — с красивой упаковкой", — резюмировала Холгова.
WOW-news
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