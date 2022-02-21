Нумеролог объяснил, почему нужно отменить свадьбу, назначенную на 22.02.2022
Россияне любят красивые комбинации цифр, но последняя зеркальная дата XXI века — 22 февраля 2022 года — не лучший выбор. Хотя бы потому, что она "пустая".
Фото © Pixabay
Пока одни вовсю готовятся к свадьбам, намеченным на 22.02.2022, другие бьют тревогу. В числе тех, кто относится ко второй группе, — нумеролог Вячеслав Класин. Специалист предупреждает россиян, заявляя, что в красивую февральскую дату жениться не стоит. Всё дело в том, что последняя зеркальная дата этого века — "пустая", это "разорванный день".
Нумеролог советует заполнять такие "пустые ячейки" осознанием и призывает не выбирать дату торжества "по обёртке". Прежде всего нужно учитывать значение дня бракосочетания. Дата должна подходить и жениху, и невесте, давать обоим то, чего не хватает в жизни, пояснил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Фото © Pixabay
И пока россияне гуглят красивые даты для свадьбы в 2022 году, Класин рекомендует подходить к делу с умом — взять консультацию цифрового психолога либо нумеролога.
WOW-news
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