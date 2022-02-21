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21 февраля, 13:17

"Спасибо, что помогаете быть сильной": Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram после скандала на Олимпиаде

Менее чем за час публикация фигуристки набрала более 11 тысяч комментариев. Подписчики поддерживают спортсменку и благодарят за подаренные эмоции.

<p>Российская фигуристка Камила Валиева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kamilavalieva26/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilavalieva26</a></p>

Российская фигуристка Камила Валиева. Фото © Instagram / kamilavalieva26

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после допинг-скандала на зимней Олимпиаде в Пекине опубликовала пост в "Инстаграме". Она поблагодарила своих тренеров за поддержку и призналась, что рядом с ними чувствует себя защищённой и способной пройти любые испытания.

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, — моих тренеров. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", — написала спортсменка.

Менее чем за час публикация Валиевой набрала более 11 тысяч комментариев. Подписчики поддерживают фигуристку, отправляют ей красные сердечки и благодарят за подаренные эмоции.

Камила Валиева стала самой упоминаемой в соцсетях Рунета спортсменкой

Камила Валиева стала самой упоминаемой в соцсетях Рунета спортсменкой

Ранее Лайф сообщал, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Несмотря на четвёртое место, Камилу Валиеву встретили овациями после прилёта с Олимпиады в Пекине.

Напомним, церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине прошла накануне, 20 февраля. Знаменосцем сборной России был лыжник Александр Большунов, завоевавший в столице Поднебесной три золотые, а также серебряную и бронзовую медали. Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, они превзошли достижение сборной Советского Союза 1988 года на Играх в Калгари и сборной России 2014 года в Сочи.

Александра Васильева

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