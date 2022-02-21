"Спасибо, что помогаете быть сильной": Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram после скандала на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после допинг-скандала на зимней Олимпиаде в Пекине опубликовала пост в "Инстаграме". Она поблагодарила своих тренеров за поддержку и призналась, что рядом с ними чувствует себя защищённой и способной пройти любые испытания.

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, — моих тренеров. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", — написала спортсменка.

Менее чем за час публикация Валиевой набрала более 11 тысяч комментариев. Подписчики поддерживают фигуристку, отправляют ей красные сердечки и благодарят за подаренные эмоции.