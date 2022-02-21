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21 февраля, 13:12

Число госпитализаций с ковидом в Москве за неделю снизилось на 30%

По словам руководителя столичного оперштаба, ситуация постепенно стабилизируется. Часть стационаров уже начинает возвращаться к плановой работе.

В Москве число заболевших коронавирусом уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковыми значениями в январе и начале февраля текущего года. Только за последнюю неделю количество госпитализированных с ковидом пациентов уменьшилось на 30%. Также наблюдается снижение заболеваемости среди детей и подростков, рассказала руководитель оперштаба Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, ситуация в столице постепенно стабилизируется. В связи с этим часть стационаров возвращается к плановой работе. Кроме того, впервые приступит к оказанию плановой медпомощи перинатальный центр больницы имени Л.А. Ворохобова, который сразу же после открытия был перепрофилирован для приёма пациентов с ковидом. Как сообщается в телеграм-канале "Москва о важном", в столице в полном объёме возобновляется плановая работа в детских стационарах. Также в стандартном режиме скоро начнут принимать пациентов восемь КТ-центров, которые использовались для диагностики пациентов с CoViD-19.

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Ранее инфекционист Сергей Вознесенский допустил, что пик "омикрона" в России пройден. По его словам, в стране за последние сутки было госпитализировано 8835 человек. Положительная динамика отмечается в крупных регионах, в том числе и в столице.

Обложка © Pexels

Александра Васильева
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