Число госпитализаций с ковидом в Москве за неделю снизилось на 30%

В Москве число заболевших коронавирусом уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковыми значениями в январе и начале февраля текущего года. Только за последнюю неделю количество госпитализированных с ковидом пациентов уменьшилось на 30%. Также наблюдается снижение заболеваемости среди детей и подростков, рассказала руководитель оперштаба Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, ситуация в столице постепенно стабилизируется. В связи с этим часть стационаров возвращается к плановой работе. Кроме того, впервые приступит к оказанию плановой медпомощи перинатальный центр больницы имени Л.А. Ворохобова, который сразу же после открытия был перепрофилирован для приёма пациентов с ковидом. Как сообщается в телеграм-канале "Москва о важном", в столице в полном объёме возобновляется плановая работа в детских стационарах. Также в стандартном режиме скоро начнут принимать пациентов восемь КТ-центров, которые использовались для диагностики пациентов с CoViD-19.