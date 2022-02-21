НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 13:07

Двух 13-летних подростков задержали за серию "минирований" школ в Иванове

Полиция уточняет мотивы поступков школьников. Ведётся работа с их родителями.

Полиция разыскала подростков, которые в январе-феврале этого года сообщали о "минировании" школ в городе Иваново. Сейчас правоохранители ведут с ними и их родителями работу. Выясняются мотивы поступков. Об этом сообщили в региональном МВД.

"Была установлена личность двух молодых людей, являющихся инициаторами отправки ложных сообщений о готовящихся террористических атаках. Это 13-летние жители Иванова", уточнили в ведомстве.

По данным следствия, анонимные сообщения с угрозами минирования учебных заведений города приходили на электронную почту Администрации Иванова. В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Полиция возбудила три уголовных дела о лжеминировании.

Хотел хайпа: Серийным "телефонным террористом" на Урале оказался 14-летний школьник

Хотел хайпа: Серийным "телефонным террористом" на Урале оказался 14-летний школьник

Лайф напоминает, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1