Двух 13-летних подростков задержали за серию "минирований" школ в Иванове
Полиция уточняет мотивы поступков школьников. Ведётся работа с их родителями.
Полиция разыскала подростков, которые в январе-феврале этого года сообщали о "минировании" школ в городе Иваново. Сейчас правоохранители ведут с ними и их родителями работу. Выясняются мотивы поступков. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Была установлена личность двух молодых людей, являющихся инициаторами отправки ложных сообщений о готовящихся террористических атаках. Это 13-летние жители Иванова", — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, анонимные сообщения с угрозами минирования учебных заведений города приходили на электронную почту Администрации Иванова. В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Полиция возбудила три уголовных дела о лжеминировании.
Лайф напоминает, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов