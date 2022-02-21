Алиса Казьмина заявила, что Аршавин игнорирует сообщения пятилетней дочери

Футболист Андрей Аршавин не спешит общаться со своей пятилетней дочерью, хотя девочка регулярно пишет ему сообщения. Об этом рассказала экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина.

"Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей", — сообщила Казьмина порталу Day.ru.