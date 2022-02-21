НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 13:27

Алиса Казьмина заявила, что Аршавин игнорирует сообщения пятилетней дочери

Девочка мечтает пообщаться с отцом вживую, но футболист даже не поздравил её с днём рождения, рассказала экс-супруга.

Футболист Андрей Аршавин не спешит общаться со своей пятилетней дочерью, хотя девочка регулярно пишет ему сообщения. Об этом рассказала экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина.

"Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей", — сообщила Казьмина порталу Day.ru.

Бывшая жена спортсмена рассказала, что её ребёнок мечтает пообщаться с отцом вживую, но футболист даже не поздравил дочь с днём рождения, который был недавно.

Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина заявила о намерении родных сдать её в хоспис

Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина заявила о намерении родных сдать её в хоспис

Напомним, Казьмина и Аршавин развелись в январе 2019 года. Причиной разрыва женщина назвала измены супруга. Позже стало известно, что 39-летняя экс-супруга спортсмена страдает серьёзным аутоиммунным заболеванием, из-за которого перенесла ряд операций. Недуг изуродовал лицо модели, которое она не сразу решилась показать. Затем она призналась, что из-за болезни больше не может ходить. Мать Андрея Аршавина Татьяна в свою очередь заявила, что Казьмина планировала обобрать её сына и в итоге выманила у него миллион евро, а также сообщила, что Алиса своим поведением заслужила болезнь и должна покаяться.

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1