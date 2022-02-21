"Будет два удара о землю": Пассажирка сняла, что творилось на рейсе "Аэрофлота", когда пилот объявил об аварийной посадке

Пассажирка сняла, что творилось на рейсе "Аэрофлота", когда пилот объявил об аварийной посадке. Видео © Instagram.com / adelsergeenkova.store

Российская блогерша, владелица магазина одежды Адель Сергеенкова пережила немало волнительных минут на рейсе "Аэрофлота", который следовал из Москвы в Турцию. Перед снижением экипаж предупредил пассажиров, что посадка точно не будет мягкой. Якобы возникли проблемы с крылом. Пока бортпроводники инструктировали перепуганных попутчиков блогерши, рассказывая, как правильно сгруппироваться в кресле, Сергеенкова записала несколько сториз и отправила родным "прощальные" сообщения.

"У нас сломались крылья, с ними что-то не так. Тут паника, мы не можем сесть", — написала Сергеенкова кому-то из близких.

Пассажирка рассказала, что командир корабля по громкой связи сообщил о неисправности, попросил надеть на себя тёплые вещи и держать паспорта "поближе к телу", например спрятать во внутренний карман пиджака или куртки. По её словам, КВС предупредил, что при посадке, возможно, последуют два удара, а покидать борт, скорее всего, придётся через аварийные выходы.

Адель Сергеенкова. Фото © Instagram.com / adelsergeenkova.store

Стоит отметить, что как таковой паники на борту на кадрах, снятых Сергеенковой, замечено не было. Многие её попутчики были встревожены, однако старались внимательно слушать указания экипажа, чтобы всё прошло гладко.

К счастью, специальные знания, полученные во время аварийного инструктажа, пассажирам не понадобились. Когда рейс кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, по громкой связи объявили, что неполадку с крыльями удалось устранить, поэтому посадка пройдёт в штатном режиме.

"Жизнь уже никогда не будет прежней", — призналась блогерша на своей странице в "Инстаграме".