В Пентагоне заявили, что "российское вторжение" может начаться "в ближайшие часы"
Американские власти уверены, что безопасность Украины находится под угрозой, однако "время для дипломатии ещё есть".
В США считают, что "российское вторжение" на Украину якобы может начаться в любой момент, не исключено, что даже "в ближайшие часы". Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель Пентагона Джон Кёрби.
"Мы уже давно говорим, что российское вторжение может начаться в любой день. Что ж, сегодня может быть этот день. Мы надеемся, что этого не произойдёт, поэтому продолжаем использовать все дипломатические возможности", — заявил он, утвердительно ответив на вопрос о том, может ли "вторжение" состояться "в ближайшие часы".
При этом Кёрби добавил, что время для дипломатии, на его взгляд, "ещё есть". Он сослался на слова президента США Джо Байдена, который накануне заявил о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.
А вот сама Украина к военным действиям уже приступила. Как ранее сообщал Лайф, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
Обложка © ТАСС / АР / Vadim Ghirda