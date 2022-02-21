В Пентагоне заявили, что "российское вторжение" может начаться "в ближайшие часы"

Американские власти уверены, что безопасность Украины находится под угрозой, однако "время для дипломатии ещё есть".

В США считают, что "российское вторжение" на Украину якобы может начаться в любой момент, не исключено, что даже "в ближайшие часы". Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Мы уже давно говорим, что российское вторжение может начаться в любой день. Что ж, сегодня может быть этот день. Мы надеемся, что этого не произойдёт, поэтому продолжаем использовать все дипломатические возможности", — заявил он, утвердительно ответив на вопрос о том, может ли "вторжение" состояться "в ближайшие часы".

При этом Кёрби добавил, что время для дипломатии, на его взгляд, "ещё есть". Он сослался на слова президента США Джо Байдена, который накануне заявил о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.