Путин: Киевские власти в третий раз могут провести карательную операцию в Донбассе
Москва делала всё, чтобы мирным путём урегулировать конфликт, но Украина не хочет исполнять Минские соглашения, заметил глава Российского государства.
Владимир Путин. Кадр из видео © LIFE
Путин проводит внеочередное заседание Совбеза РФ. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что Украина в третий раз может провести военную карательную операцию в республиках Донбасса. Глава государства напомнил о государственном перевороте на Украине в 2014 году и последующем создании Донецкой и Луганской народных республик.
"Россия изначально делала всё, чтобы мирным путём разрешить все возникшие противоречия. Но киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", — сказал глава Российского государства.
По словам Путина, власти Киева не собираются исполнять Минские соглашения, о чём публично и многократно заявляли. Российский лидер призвал определить дальнейшие шаги страны по этому направлению.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.
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