Путин: Киевские власти в третий раз могут провести карательную операцию в Донбассе

Путин проводит внеочередное заседание Совбеза РФ. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что Украина в третий раз может провести военную карательную операцию в республиках Донбасса. Глава государства напомнил о государственном перевороте на Украине в 2014 году и последующем создании Донецкой и Луганской народных республик.

"Россия изначально делала всё, чтобы мирным путём разрешить все возникшие противоречия. Но киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", — сказал глава Российского государства.