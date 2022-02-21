Лавров указал на попытки США обойти принцип неделимости безопасности

Путин проводит внеочередное заседание Совбеза РФ. Видео © LIFE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности, который является опорным для России.

"Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, США всячески стараются обойти", — сказал он на заседании Совета безопасности в Кремле.

Лавров отметил, что на Западе не готовы воспринимать центральные предложения России, касающиеся прежде всего нерасширения НАТО на восток. По словам министра, данное требование отклонено со ссылкой на так называемую политуру "открытых дверей" альянса и свободу выбора государством способов обеспечения своей безопасности. При этом глава МИД подчеркнул, что "альтернативы этому ключевому предложению не предложено".