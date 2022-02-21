Козак: Ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс не нужен

Замглавы Администрации Президента РФ напомнил, что минский переговорный процесс находится на нулевом уровне с 2015 года.

Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс не нужен. Об этом он заявил в понедельник, выступая на экстренном совещании Совета безопасности РФ.

"Я не буду вас утомлять деталями этих тяжёлых, безумно сложных переговоров по выполнению Минских соглашений. Скажу лишь одно: сегодня очевидно стало, что ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен", — сказал он.

Козак напомнил, что минский переговорный процесс находится на нулевом уровне с 2015 года, а Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять Минские соглашения, что, на его взгляд, выглядит глупо.