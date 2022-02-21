Козак: Ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс не нужен
Замглавы Администрации Президента РФ напомнил, что минский переговорный процесс находится на нулевом уровне с 2015 года.
Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс не нужен. Об этом он заявил в понедельник, выступая на экстренном совещании Совета безопасности РФ.
"Я не буду вас утомлять деталями этих тяжёлых, безумно сложных переговоров по выполнению Минских соглашений. Скажу лишь одно: сегодня очевидно стало, что ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен", — сказал он.
Козак напомнил, что минский переговорный процесс находится на нулевом уровне с 2015 года, а Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять Минские соглашения, что, на его взгляд, выглядит глупо.
"Я хочу напомнить, что, в соответствии с минским комплексом мер, диалог о будущем статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины должен был начаться на следующий день после отвода тяжёлых вооружений, который был зафиксирован 8 марта 2015 года", — отметил замглавы Администрации Президента РФ.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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