Путин назвал "задачу номер один" в переговорах с США и НАТО
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
По его словам, Москва поэтому и активизировала работу с западными партнёрами, чтобы договориться о мерах безопасности и обеспечить спокойное развитие страны в мирных условиях.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетом Москвы является не конфронтация, а обеспечение собственной безопасности. Он также отметил, что использование Украины в качестве инструмента противостояния с Россией представляет серьёзную опасность.
"Именно поэтому мы в последние месяцы в конце прошлого года активизировали свою работу с нашими основными партнёрами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях", — заявил Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ.
По словам главы государства, для России это "задача номер один" и главный приоритет. Он подчеркнул, что Москва преследует целью не конфронтацию, а обеспечение своей безопасности и условий для развития.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.