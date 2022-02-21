Путин назвал "задачу номер один" в переговорах с США и НАТО

По его словам, Москва поэтому и активизировала работу с западными партнёрами, чтобы договориться о мерах безопасности и обеспечить спокойное развитие страны в мирных условиях.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетом Москвы является не конфронтация, а обеспечение собственной безопасности. Он также отметил, что использование Украины в качестве инструмента противостояния с Россией представляет серьёзную опасность.

"Именно поэтому мы в последние месяцы в конце прошлого года активизировали свою работу с нашими основными партнёрами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях", — заявил Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ.

По словам главы государства, для России это "задача номер один" и главный приоритет. Он подчеркнул, что Москва преследует целью не конфронтацию, а обеспечение своей безопасности и условий для развития.