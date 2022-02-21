Уставшая женщина перепутала коронавирус с беременностью

Жительница американского города Энглвуд, штат Нью-Джерси, почувствовала усталость и решила, что больна коронавирусом. Обратившись к врачу она узнала, что приняла беременность за симптомы вируса. Об этом сообщает издание Today.

36-летняя женщина обратилась к доктору с жалобами на утомление. От специалиста она узнала о беременности и об осложнении — приращении плаценты, которая проросла сквозь нижнюю часть матки и задела основные кровеносные сосуды и мочевой пузырь. Медики созвали консилиум, на котором выясняли, как спасти и мать, и ребёнка.

Во время родов, которые произошли на четыре недели раньше срока, у пациентки началось кровотечение, и ей потребовалось переливание крови. Также женщине пришлось удалить матку и плаценту и восстановить мочевой пузырь. Новорождённого малыша удалось спасти, он провёл пару дней в отделении интенсивной терапии. Очнувшись после операции, пациентка рассказала, что чувствовала себя так, как будто её "переехал грузовик": она была настолько слаба, что не могла держать на руках сына. Но сейчас с ней и её ребёнком всё хорошо, они восстанавливаются.