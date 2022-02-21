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21 февраля, 14:41

Путин: В случае принятия Украины в НАТО угрозы безопасности России возрастут

Он напомнил о пятой статье договора блока, согласно которой "все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов".

<p>Президент России Владимир Путин. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67377/photos/67201" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Если Украина войдёт в состав Североатлантического альянса, безопасность России будет под большой угрозой. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) страны.

"Если Россия столкнётся с такой угрозой, как принятие Украины в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", — сказал он.

Президент также напомнил, что, согласно пятой статье Североатлантического договора, "все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии".

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Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова были результатом недоразумения, его не так поняли. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стремлении Киева в альянс, несмотря на "сигналы" некоторых стран. По мнению главы МИД, вступления государства в НАТО хочет большинство населения. И, если это случится, "демократический мир будет в безопасности".

Александра Васильева

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