Путин: В случае принятия Украины в НАТО угрозы безопасности России возрастут
Он напомнил о пятой статье договора блока, согласно которой "все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов".
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Если Украина войдёт в состав Североатлантического альянса, безопасность России будет под большой угрозой. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) страны.
"Если Россия столкнётся с такой угрозой, как принятие Украины в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", — сказал он.
Президент также напомнил, что, согласно пятой статье Североатлантического договора, "все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии".
Ранее Лайф сообщал, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова были результатом недоразумения, его не так поняли. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стремлении Киева в альянс, несмотря на "сигналы" некоторых стран. По мнению главы МИД, вступления государства в НАТО хочет большинство населения. И, если это случится, "демократический мир будет в безопасности".