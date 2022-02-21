Путин: В случае принятия Украины в НАТО угрозы безопасности России возрастут

Если Украина войдёт в состав Североатлантического альянса, безопасность России будет под большой угрозой. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) страны.

"Если Россия столкнётся с такой угрозой, как принятие Украины в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут", — сказал он.