Лавров заявил о намерении России добиться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО

Россия будет требовать от НАТО ответа на вопрос о нерасширении альянса на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза.

"Мы в нашем ответе подчеркнули целостность изначальной российской инициативы. Готовы обсуждать и те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей, но делать мы это будем, исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят", — сказал министр.

Он напомнил, что главными вопросами для российской стороны являются прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение присутствия альянса на европейском континенте с учётом тех положений, о которых договаривались в рамках Россия — НАТО.