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21 февраля, 14:47

Лавров заявил о намерении России добиться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО

Министр напомнил, что 24 февраля в Женеве пройдёт его очередная встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Россия будет требовать от НАТО ответа на вопрос о нерасширении альянса на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза.

"Мы в нашем ответе подчеркнули целостность изначальной российской инициативы. Готовы обсуждать и те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей, но делать мы это будем, исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят", — сказал министр.

Он напомнил, что главными вопросами для российской стороны являются прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение присутствия альянса на европейском континенте с учётом тех положений, о которых договаривались в рамках Россия — НАТО.

Лавров добавил, что 24 февраля состоится его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве.

Напомним, Москва передала Западу реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Министерство иностранных дел РФ опубликовало эту реакцию в письменном виде на своём сайте. В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя по важнейшим пунктам. А также подчеркнули, что для Москвы появление сил Североатлантического альянса на границе России и размещение ударных вооружений на территории Украины — красные линии. Причём западные страны знают об этом.

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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми

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