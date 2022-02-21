Путин: Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня. Видео © LIFE

Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня, об этом объявил президент Владимир Путин в конце заседания Совбеза.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу", — отметил глава государства.