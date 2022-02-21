Путин: Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня
Глава государства поблагодарил членов Совета безопасности за обсуждение ситуации по Донбассу.
Путин: Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня. Видео © LIFE
Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня, об этом объявил президент Владимир Путин в конце заседания Совбеза.
"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу", — отметил глава государства.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский