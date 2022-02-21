Футболистка сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои ворота

Матч между сборной США и сборной Новой Зеландии. Видео © Twitter/OddsChecker

Футболистка сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои же ворота. Казус произошёл на международном турнире SheBelieves Cup во время матча сборной США со сборной Новой Зеландии.

Автоголы спортсменка забивала и обеими ногами, и головой, и всё это во время одного тайма. Невезение началось на пятой минуте. Прерывая прострел с левого фланга атаки хозяек, она срезала мяч в дальний угол ворот. Второй гол — спустя минуту: мяч вылетел из-за спины нападающей сборной США и рикошетом от головы Мур отлетел в сетку. После третьего промаха тренер сняла её с игры, не дожидаясь перерыва.





Поклонники спортсменки поддерживают её в социальных сетях и желают ей быть сильной, поскольку 23 февраля сборную Новой Зеландии ждёт встреча с чешской командой.