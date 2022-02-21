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21 февраля, 15:25

Футболистка сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои ворота

Автоголы спортсменка забивала и обеими ногами, и головой, и всё это во время одного тайма.

Матч между сборной США и сборной Новой Зеландии. Видео © Twitter/OddsChecker

Футболистка сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои же ворота. Казус произошёл на международном турнире SheBelieves Cup во время матча сборной США со сборной Новой Зеландии.

Автоголы спортсменка забивала и обеими ногами, и головой, и всё это во время одного тайма. Невезение началось на пятой минуте. Прерывая прострел с левого фланга атаки хозяек, она срезала мяч в дальний угол ворот. Второй гол — спустя минуту: мяч вылетел из-за спины нападающей сборной США и рикошетом от головы Мур отлетел в сетку. После третьего промаха тренер сняла её с игры, не дожидаясь перерыва.

Поклонники спортсменки поддерживают её в социальных сетях и желают ей быть сильной, поскольку 23 февраля сборную Новой Зеландии ждёт встреча с чешской командой.

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Ранее питерский "Зенит" на своём поле уступил испанскому "Бетису" со счётом 2:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Уже в первые 20 минут петербуржцы пропустили два мяча от гостей. Отличились Родригес и Виллиан Жозе. Однако вернуться в игру команда Сергея Семака сумела буквально за десять минут благодаря голам Дзюбы и Малкома.

© Twitter/OddsChecker

Оксана Попова

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