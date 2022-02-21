Медведев: Подавляющее большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР

"Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живём в одном доме, всё это связано с большими процессами... Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы", — сказал Медведев на заседании Совбеза.