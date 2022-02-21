Медведев: Подавляющее большинство россиян поддержали бы признание ДНР и ЛНР
Ранее зампред Совбеза также отметил, что, если ситуация пойдёт по негативному сценарию, единственным выходом будет признание республик.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что подавляющее большинство россиян поддержали бы признание Донецкой и Луганской народных республик.
"Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живём в одном доме, всё это связано с большими процессами... Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы", — сказал Медведев на заседании Совбеза.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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