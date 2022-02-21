Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР

"Ко всем сейчас хочу обратиться. Каждый из вас знает: я специально — хочу это подчеркнуть — специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа. Потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки", — сказал Путин на заседании Совета безопасности в Кремле.