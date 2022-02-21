Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР
Российский лидер объяснил это тем, что хотел бы узнать мнение чиновников без всякой предварительной со стороны подготовки.
Обращение Путина к Совбезу РФ. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что ни с кем из членов Совбеза РФ заранее не обсуждал вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
"Ко всем сейчас хочу обратиться. Каждый из вас знает: я специально — хочу это подчеркнуть — специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа. Потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки", — сказал Путин на заседании Совета безопасности в Кремле.
Так глава государства высказался после выступления зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, который отметил, что признаков улучшения ситуации вокруг Донбасса нет. По его мнению, в данной обстановке следует признать правосубъектность ДНР и ЛНР.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.
Обложка © LIFE