Шойгу счёл опасными планы Зеленского вернуть Украине статус ядерной страны

Стремление президента Украины Владимира Зеленского вновь сделать из Незалежной ядерную страну является очень опасным, предупредил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на заседании Совбеза.

"Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно", — сказал министр.

Шойгу объяснил, что за годы советской власти в Незалежной были условия по созданию ядерного оружия и его носителей. По его словам, у Киева даже больше возможностей для разработки такого вооружения, чем у Ирана и Северной Кореи.

