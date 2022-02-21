Матвиенко: Для Украины Донбасс — это территория, а для России — люди

По её мнению, жители Луганской и Донецкой народных республик оказались заложниками антирусского проекта, который проводит Запад.

Валентина Матвиенко — об обострении в Донбассе. Видео © LIFE

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для Украины Донецкая и Луганская народные республики являются просто территорией, в то же время как для России важны люди, которые там проживают.

"Для Украины — это территория, а для России — это люди, русские, украинцы — неважно. И самое страшное, что делает Запад, — пытается столкнуть два славянских братских народа", — сказала она на внеочередном заседании Совета безопасности.