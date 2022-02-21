Матвиенко: Для Украины Донбасс — это территория, а для России — люди
По её мнению, жители Луганской и Донецкой народных республик оказались заложниками антирусского проекта, который проводит Запад.
Валентина Матвиенко — об обострении в Донбассе. Видео © LIFE
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для Украины Донецкая и Луганская народные республики являются просто территорией, в то же время как для России важны люди, которые там проживают.
"Для Украины — это территория, а для России — это люди, русские, украинцы — неважно. И самое страшное, что делает Запад, — пытается столкнуть два славянских братских народа", — сказала она на внеочередном заседании Совета безопасности.
Парламентарий заметила, что жители ЛНР и ДНР оказались "заложниками этого антирусского проекта". Она призвала больше не уговаривать и не объяснять, а принимать решения.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.
Кадр из видео © LIFE