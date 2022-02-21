Путин поправил Нарышкина, поддержавшего "вхождение ДНР и ЛНР в состав России"
Глава СВР объяснил свою позицию тем, что люди, живущие в Донбассе, хотят говорить и думать на русском языке. Правда, пытаясь подытожить сказанное, допустил оговорку.
Президент Владимир Путин поправил директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, подчеркнув, что Совбез в понедельник обсуждает вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. Заявление прозвучало в ответ на оговорку Нарышкина, который в своём выступлении выразил поддержку "вхождения" республик Донбасса "в состав России".
Путин поправил Нарышкина, поддержавшего "вхождение ДНР и ЛНР в состав России". Видео © LIFE
"Но мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет", — поправил его российский лидер.
"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", — скорректировал свои слова Нарышкин.
Свою позицию глава СВР объяснил тем фактом, что люди, живущие в Донбассе, хотят говорить и думать на русском языке — и Москва не может допустить попыток Киева решить конфликт в регионе силовым путём.
"Там живут люди, и их примерно четыре миллиона, которые хотят говорить и думать на русском языке, хотят чтить историю, чтить героев, которые защищали эту землю многие и многие годы", — сказал Нарышкин.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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