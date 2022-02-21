Путин поправил Нарышкина, поддержавшего "вхождение ДНР и ЛНР в состав России"

Глава СВР объяснил свою позицию тем, что люди, живущие в Донбассе, хотят говорить и думать на русском языке. Правда, пытаясь подытожить сказанное, допустил оговорку.

Президент Владимир Путин поправил директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, подчеркнув, что Совбез в понедельник обсуждает вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. Заявление прозвучало в ответ на оговорку Нарышкина, который в своём выступлении выразил поддержку "вхождения" республик Донбасса "в состав России".

"Но мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет", — поправил его российский лидер.

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", — скорректировал свои слова Нарышкин.