В чём особенность плана наступления ВСУ на Донбасс Оглавление Наступление на Украину наоборот Война с Украиной может начаться без Зеленского Потерь нет Война бесконечности Если украинская армия получит приказ наступать, то полномасштабной войны не удастся избежать. 89126 89126 92-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины готовится к учениям у села Клугино-Башкировка Харьковской области. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV

Наступление на Украину наоборот

19 февраля во время брифинга Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка смогла добыть план наступательной операции украинских силовиков. Согласно сведениям Народной милиции ДНР, всего на операцию Генштаб ВСУ отводит до пяти суток. Главная цель наступления не стала сюрпризом для донецких военных — с помощью тяжёлого вооружения украинская армия планирует выдавить русскоязычное население и взять под контроль территорию Донбасса.

Наносить удары ВСУ планируют с трёх направлений. Главный удар командование украинской армии планирует сосредоточить на направлении Краматорск – Дебальцево. На этом участке ВСУ рассчитывают за трое суток выйти к Алчевску и Енакиеву, а в ходе последнего этапа украинские войска хотят обогнуть Донецк и выйти к российской границе, взяв столицу ДНР в кольцо.

Учения украинских военных. Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

По просьбе Лайфа бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба СССР, специалист по военному планированию Геннадий Дудков изучил планы наступления ВСУ и пришёл к неожиданному выводу: никаких уроков из так называемой антитеррористической операции, которую в 2014 году начал президент Украины Пётр Порошенко, в Генштабе ВСУ не сделали.

Если бегло проанализировать то, что я увидел, то здесь налицо дефицит военной смекалки. Недооценивать украинскую армию не стоит, однако какой-то гениальной стратегии я здесь не вижу. Как и в 2014 году, планируется окружить Донецк с севера и с юга и замкнуть кольцо около российской границы. И точно так же на северо-востоке есть Дебальцево, а на юго-востоке — Иловайск, где украинская армия попадала в окружение Геннадий Дудков Бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба СССР

Однако, по словам Дудкова, за восемь лет украинская армия изменилась, новый старый план может быть гальванизирован прежде всего за счёт военной помощи с Запада. И в этом кроется главная проблема ВСУ.

Силы сейчас примерно равны как по технике, так и по людям. Но данные, которые мне попадаются, говорят о том, что ВСУ очень сильно рассчитывают на зарубежные вооружения. В какой-то мере "Джавелины" и другое оружие могут сыграть им на руку, но в двух республиках ещё восемь лет назад умели насмерть биться, поэтому воспринимать американскую помощь как некое вундерваффе я бы не стал, это самообман Геннадий Дудков Бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба СССР

Война с Украиной может начаться без Зеленского

Ряд военных специалистов высказывают мнение, что провокации, которые устраивают украинские военные вдоль линии разграничения, рано или поздно приведут к войне. При этом активные наступательные действия начнёт не регулярная армия, а националистические батальоны, расставленные вдоль границы Донбасса в одном окопе с регулярной армией.

На карте, опубликованной Народной милицией ЛНР, хорошо видно, что на приазовском направлении ВСУ планируют наступление от Широкина и морской десант из Новоазовска, чтобы за двое суток суметь выйти к Иловайску и, решив первостепенные задачи, двинуться в направлении Красного Луча. Как на донецком, так и на луганском направлении первый удар могут нанести боевики запрещённой в России экстремистской группировки "Правый сектор". Часть боевиков за восемь лет прошла тренировки под командованием зарубежных инструкторов, в том числе специалистов частных военных компаний из США, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии. Согласно плану, добытому разведкой ЛНР, действовать боевики планируют при поддержке военной авиации, а одной из первоочередных целей наступления может стать прорыв обороны и уничтожение критически важных объектов инфраструктуры в пределах 10–15 километров от границ республик.

По словам источников Лайфа в Вооружённых силах ДНР, пристальное внимание к Донецку со стороны боевиков неслучайно: все восемь лет на них лежала ответственность за бегство и дальнейший разгром в "котлах" под Дебальцевом и Иловайском. По информации собеседников Лайфа в армии ДНР, за трусость и бегство с поля боя в 2014 году боевиков могут бросить в "первую волну" наступления через несколько дней. При этом официального приказа действовать боевики, скорее всего, не получат. Вероятно, военное и политическое руководство заблаговременно заботится о том, чтобы оставить себе пути отхода на случай провала наступательной операции и попытается свалить вину на самоуправство экстремистов.

Потерь нет

Специалисты, хорошо знакомые с операциями ВСУ как на земле, так и в информационном пространстве, отмечают, что в случае провала наступательной операции украинская армия может представить свою версию бестселлера "Потерь нет", автором которого некогда стал украинский пропагандист Дмитрий Тымчук. Сам он до новой попытки штурмовать Донбасс не дожил — в 2019 году покончил с собой. Приблизительную численность радикалов на западе, юго-западе и юге военные из ДНР оценивают примерно в 5–7 тысяч человек, поэтому если попытка прорвать оборону Донецка и Луганска закончится неудачей, то мантра "потерь нет" будет запущена снова. Также встречаются данные о том, что значительная часть боевиков, вероятно, даже не числится в рядах Вооружённых сил Украины, однако вооружается и снабжается так же, как регулярная армия.

Война бесконечности

Бывшие офицеры спецслужб отмечают, что параллельно радикалам в приграничной полосе и столицах Луганской и Донецкой народных республик могут начать действовать "спящие" диверсионные ячейки. Однако у всякой наступательной операции есть период так называемой фазы активного приготовления. В неё, по словам ветерана "Вымпела" подполковника запаса Виктора Марченко, входит несколько этапов.

Первый — это радиоэлектронная борьба и подавление любой мобильной связи, чтобы нарушить координацию. Второй — диверсия на объектах водоснабжения и энергетики, причём бить украинские диверсанты, вероятно, будут в нескольких местах сразу, чтобы не было понятно, где будет развиваться наступление. Эти методы давно известны, и ничего нового в них нет, но кто знает, чему украинцы набрались от натовских инструкторов Виктор Марченко Подполковник запаса, ветеран спецназа "Вымпел"

Прямых приказов о начале боевых действий ещё нет, но все косвенные признаки скорого наступления налицо. В ЛНР вечером 20 февраля зафиксирована резкая активизация всех видов разведки Украины — от воздушной до радиотехнической. Для разведки позиций военных ДНР ВСУ активно применяют турецкие беспилотники Bayraktar TB2. С каждым днём маршруты БПЛА всё ближе к линии соприкосновения, а это значит, что до полномасштабного наступления ВСУ может оставаться всего пара дней. Для высшего руководства Украины, по мнению ряда экспертов, к этому моменту уже должны были подготовить два совершенно разных заявления. В одном из них президент Зеленский объявляет о том, что ВСУ "ценой нечеловеческих усилий" удалось взять под контроль границу с Россией и "силой подавить" армии ЛНР и ДНР, в другом — он возлагает ответственность за провокацию на "неизвестные силы" и снова призывает к дипломатическому решению проблем Юго-Востока страны.

Смогут ли ВСУ сломить сопротивление ЛНР и ДНР? 0 Смогут Не смогут Трудно определить

Авторы Сергей Андреев