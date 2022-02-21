Эти пять имён носят мужчины, для которых нет ничего важнее измен

По мнению астрологов, имя судьбоносно влияет на жизнь человека, определяя дальнейший путь и черты характера. Оно может даже подсказать, будет ли мужчина склонен к изменам или же возлюбленная окажется для него важнее мелких интрижек. О пяти самых ненадёжных мужских именах рассказали психологи.

Антон

У мужчин с этим именем есть одна основная проблема — они слишком азартны. В игру Антоны могут превратить всё, даже отношения. Они стремятся набить побольше очков на личном фронте, меняя девушек одну за другой. Завоёвывать сердца им помогает флёр плохого парня, обычно Антоны предстают обаятельными бунтарями.

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Павел

При помощи постоянных побед на личном фронте Павлы стараются поправить самооценку и возвысить себя в глазах окружающих. Обычно такие мужчины умны и приятны в общении, но все усилия они вкладывают не в создание семьи или долгих отношений, а в поиски новой пассии. Проще говоря, берут количеством, а не качеством.

Максим

Носители этого имени не умеют различать действительность и свои мечты. Изначально они создают в голове образ идеальной девушки, с которой встречаются, но со временем аура совершенства спадает — и Максимы вынуждены столкнуться с реальностью. Получившаяся картинка их обычно не устраивает, и эти мужчины отправляются на поиски нового идеала.

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Николай

Николаев подводит неумение прощать и злопамятность — даже по самым мелким причинам. Стоит девушке совершить незначительную ошибку, как смертельно обидевшийся Николай порвёт с ней и заблокирует во всех соцсетях. Как неромантичным и нечутким носителям этого имени удаётся очаровывать такое количество девушек, чтобы менять как перчатки, — тайна, которую астрологи пытаются разгадать до сих пор.

Денис

Понять, что происходит в голове у этих мужчин, просто невозможно. Требовательные Денисы подмечают все недостатки и ошибки второй половины, но не спешат о них говорить вслух. Носители этого имени предпочтут смолчать и не показать реакции — лучше поищут утешения на стороне. Денисами нередко движет холодный расчёт — даже жениться они могут лишь из-за выгоды, пишет Пятый канал.