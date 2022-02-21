10 фото актрисы Наташи Бассет, покорившей Илона Маска далеко не ролями в кино

В сентябре 2021-го основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о разрыве с певицей Граймс. Они были вместе три года, весной 2020-го артистка родила предпринимателю сына XÆA-XII. Богатейший человек мира Маск недолго был один. Кто на этот раз покорил сердце самого завидного холостяка планеты? Новой избранницей 50-летнего Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Кто она такая, в каких фильмах снималась и какие фото постит в "Инстаграме", читайте в материале Лайфа.

Наташа Бассет родилась Сиднее. Первое прослушивание девочка прошла в 14 лет, в итоге получила главную роль в "Ромео и Джульетте" Австралийского молодёжного театра.

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett, фотограф Майлз Хендрик

Вскоре Наташа блистала на сцене в другой постановке, худруком была сама Кейт Бланшетт. Бассет стала сниматься в сериалах, получила стипендию, написала сценарий и в 2013 году сняла короткометражку. Картина была представлена на нескольких кинофестивалях.

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett, фотограф Франсуа Бертье

В 19 лет Наташа переехала в Нью-Йорк, где стала учиться актёрскому мастерству, а вскоре сменила Атлантическое побережье на Тихий океан — её позвали в Лос-Анджелес сниматься в комедийно-драматическом сериале "Лагерь" от NBC.

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett, фотограф Алина Гозина

Бассет снялась в фильмах "Кэти уезжает" (2016), "Да здравствует Цезарь!" (2016). Популярность ей принесла роль Бритни Спирс в биографической ленте "Бритни навсегда".

Актриса Наташа Бассет в роли Бритни Спирс. Фото © Instagram / natashabassett

А что личная жизнь? Наташа Бассет с радостью показывает подписчикам в "Инстаграме", как проводит свободное от работы время. До звезды голливудского уровня девушке пока далеко — за ней следят немногим более 17 тысяч пользователей приложения.

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett

Откровенных фото в аккаунте Бассет не встретишь — максимум она делится пляжными снимками. Судя по всему, Наташа любит участвовать в фотосессиях, примерять разные образы. Иногда вспоминает прошлое, выкладывая кадры из детства.

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett

Бассет — улыбчивая красотка с манящим взглядом. Может, он и привлёк Илона Маска?

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett

На этом снимке Наташа Бассет будто в свадебном платье. Готова пойти под венец?

Актриса Наташа Бассет. Фото © Instagram / natashabassett, фотограф nYree Mackenzie

Свои отношения с Илоном Маском Бассет пока не прокомментировала. Последняя запись в её блоге — трейлер фильма "Элвис", мировая премьера которого состоится 24 июня. В картине Наташа сыграла роль девушки Элвиса Пресли.