Как порадовать мужчину 23 Февраля, чтобы на 8 Марта получить желанный подарок и даже больше

Каждый год перед Днём защитника Отечества российские женщины ломают голову, какой же подарок вручить своим мужчинам. Некоторые всячески стараются угодить, чтобы потом 8 Марта к их ногам кинули цветы, бриллианты, брендовые вещи и даже автомобили. Такие дамы исходят из ситуации выгоды — расчёт на то, что избраннику в Международный женский день будет неловко преподнести что-то менее значимое или ценное с точки зрения затраченных денежных средств. Что делать, если при выборе подарка на 23 Февраля женщина отталкивается от идеи самого презента? Лайф узнал ответ на этот вопрос, пообщавшись с психологом Ларисой Овчаренко.

Подарок на 23 Февраля

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Выбирая подарок для мужчины, мы сами испытываем огромное количество переживаний. Когда дарим презент, видим эмоции нашего избранника. На 23 Февраля партнёру нужно дарить то, что ему понравится. Впрочем, как и на любой другой праздник. Для этого внимательно прислушивайтесь к любимому или даже спросите напрямую о его желаниях.

"Ведь если мы идём на рыбалку и хотим поймать рыбу, то мы берём червяка или любую другую приманку, а не клубнику, потому что я её люблю. Так же и с подарком. И мы рассчитываем бессознательно, что он тоже нас спросит, чтобы не чувствовать себя дискомфортно в выборе подарка. Надо порадовать своего мужчину и вместе с ним порадоваться", — объяснила Лариса Овчаренко.

Совет мужчинам: любите женщину каждый день

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