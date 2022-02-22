Постпред Украины при ООН: Киев требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Сергей Кислица утверждает, что власти Незалежной настроены на мир и последовательны в своих действиях.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев требует от Москвы отмены решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины", — заявил Кислица на заседании Совбеза ООН, посвящённом Украине.

Постпред Украины утверждает, что Киев хочет мира.