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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 03:53

Постпред Украины при ООН: Киев требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Сергей Кислица утверждает, что власти Незалежной настроены на мир и последовательны в своих действиях.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев требует от Москвы отмены решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины", — заявил Кислица на заседании Совбеза ООН, посвящённом Украине.

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Постпред Украины утверждает, что Киев хочет мира.

"Что произойдёт дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях", — заявил Кислица.

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Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка © ТАСС / EPA

Никита Никонов
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