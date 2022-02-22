Депутат Морозов: Украина сделала всё возможное и невозможное, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР
Олег Морозов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
По его словам, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что нет никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса.
Депутат Госдумы Олег Морозов положительно отреагировал на подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
"Пройден действительно очень тяжёлый, драматичный путь к этому решению. На мой взгляд, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса, российских граждан, которых сейчас там... просто невозможно", — отметил депутат в беседе с RT.
Морозов подчеркнул, что Россия на протяжении длительного времени пробовала убедить "партнёров" следовать по пути соблюдения условий Минских соглашений. Однако руководство Украины, НАТО, США, и Европа "сделали всё возможное и невозможное", чтобы было принято решение о признании республик Донбасса, добавил депутат. Эта мера, по его словам, показывает на то, что Россия своих не бросает, обеспечивает безопасность сограждан и братского народа. Все прочие возможности исчерпаны, подытожил парламентарий.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.