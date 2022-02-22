Депутат Морозов: Украина сделала всё возможное и невозможное, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР

"Пройден действительно очень тяжёлый, драматичный путь к этому решению. На мой взгляд, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса, российских граждан, которых сейчас там... просто невозможно", — отметил депутат в беседе с RT .

Морозов подчеркнул, что Россия на протяжении длительного времени пробовала убедить "партнёров" следовать по пути соблюдения условий Минских соглашений. Однако руководство Украины, НАТО, США, и Европа "сделали всё возможное и невозможное", чтобы было принято решение о признании республик Донбасса, добавил депутат. Эта мера, по его словам, показывает на то, что Россия своих не бросает, обеспечивает безопасность сограждан и братского народа. Все прочие возможности исчерпаны, подытожил парламентарий.