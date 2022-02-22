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22 февраля, 02:41

Депутат Морозов: Украина сделала всё возможное и невозможное, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР

По его словам, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что нет никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса.

<p>Олег Морозов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Олег Морозов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Олег Морозов положительно отреагировал на подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Пройден действительно очень тяжёлый, драматичный путь к этому решению. На мой взгляд, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса, российских граждан, которых сейчас там... просто невозможно", отметил депутат в беседе с RT.

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Морозов подчеркнул, что Россия на протяжении длительного времени пробовала убедить "партнёров" следовать по пути соблюдения условий Минских соглашений. Однако руководство Украины, НАТО, США, и Европа "сделали всё возможное и невозможное", чтобы было принято решение о признании республик Донбасса, добавил депутат. Эта мера, по его словам, показывает на то, что Россия своих не бросает, обеспечивает безопасность сограждан и братского народа. Все прочие возможности исчерпаны, подытожил парламентарий.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Юлия Коновалова

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