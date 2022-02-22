Депутат Морозов: Украина сделала всё возможное и невозможное, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР

По его словам, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что нет никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса.

Депутат Госдумы Олег Морозов положительно отреагировал на подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Пройден действительно очень тяжёлый, драматичный путь к этому решению. На мой взгляд, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса, российских граждан, которых сейчас там... просто невозможно", — отметил депутат в беседе с RT.