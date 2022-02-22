Представитель ЛНР назвал высочайшим цинизмом слова Зеленского о "самоподрывах" в Донбассе

По словам Мирошника, власти Украины "создают виртуальный мир" и пытаются втянуть туда Донбасс. При этом дипломат отметил, что Киев врёт миру, требуя помощи, в том числе военной.

Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе своего выступления лидер Незалежной, говоря об обстрелах в ДНР и ЛНР, заявил следующее: "Граждане, настолько доведённые до безумия, что они подрывают сами себя". Отвечая на это высказывание, Мирошник заметил, что в Донбассе это проходили семь лет назад.

"Мы проходили кондиционеры, как мы стреляли сами в себя, как взрывали свои кондиционеры. И сами себе стреляли в ноги и в головы. К сожалению, даже фантазии у Украины не хватает. Знаете, в каком нужно находиться состоянии, чтобы не видеть 1100 прилётов за минувшие сутки! Чтобы не видеть, что вся группировка ВСУ сейчас находится на своих позициях и лупит по всем участкам линии соприкосновения с Донбассом", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам Мирошника, Киев врал всему миру, требуя помощи, в том числе военной. Кроме того, представитель ЛНР подчеркнул, что Украина попыталась изменить линию соприкосновения.

"По сути, вся Украина соврала всему миру, сказав, что помогайте, спасайте нас, злой Путин сейчас на нас нападёт. И всё, что привезли "пташки", оно всё у нас в Донбассе. Они начинают лупить по нашим позициям, по нашим домам. И сегодня важный маркер — события в Пионерском — это прецедент. Украина попыталась изменить линию соприкосновения", — сказал он.

По словам Мирошника, все заявления украинских властей на этом фоне о том, что Киев не собирается нападать, — откровенная ложь. Действия Украины привели к гибели мирных жителей, напомнил представитель ЛНР.

"И всем россиянам я хочу сказать, что это всё произошло в нескольких километрах от границы с Россией. И рассказы о том, что, может, и россияне сами в себя стреляют? Сами в себя пускают снаряды и взрывают свои дома! Это высочайший цинизм. Они создают виртуальный мир, в который пытаются втянуть нас, но, к сожалению, мы стоим на грешной земле, по которой сегодня ведут обстрелы", — резюмировал Мирошник.