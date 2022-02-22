Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Украиной трёх населённых пунктов
Как уточняется, снаряды упали в Озеряновке, Таврическом и Петровском. Обстрелы велись в том числе минами запрещённого калибра.
Украинские силовики за последние примерно три часа обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе минами запрещённого калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как уточняется, под обстрелы со стороны ВСУ попали населённые пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. Так, в направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибра 82 миллиметра и десять гранат из АГС, в направлении Таврического и Петровского — по 12 мин запрещённого Минскими соглашениями калибра 120 миллиметров.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
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