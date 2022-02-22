Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Украиной трёх населённых пунктов

Как уточняется, снаряды упали в Озеряновке, Таврическом и Петровском. Обстрелы велись в том числе минами запрещённого калибра.

Украинские силовики за последние примерно три часа обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе минами запрещённого калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, под обстрелы со стороны ВСУ попали населённые пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. Так, в направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибра 82 миллиметра и десять гранат из АГС, в направлении Таврического и Петровского — по 12 мин запрещённого Минскими соглашениями калибра 120 миллиметров.