ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 01:18

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Украиной трёх населённых пунктов

Как уточняется, снаряды упали в Озеряновке, Таврическом и Петровском. Обстрелы велись в том числе минами запрещённого калибра.

Украинские силовики за последние примерно три часа обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе минами запрещённого калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, под обстрелы со стороны ВСУ попали населённые пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. Так, в направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибра 82 миллиметра и десять гранат из АГС, в направлении Таврического и Петровского — по 12 мин запрещённого Минскими соглашениями калибра 120 миллиметров.

Путин поручил Вооружённым силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Путин поручил Вооружённым силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Договоры о сотрудничестве России с ДНР и ЛНР дают право на совместную оборону
Договоры о сотрудничестве России с ДНР и ЛНР дают право на совместную оборону

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Договоры РФ с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
Договоры РФ с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
BannerImage

Обложка © ТАСС / EPA / STANISLAV KOZLIUK

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar