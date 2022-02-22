Зеленский после признания Россией ДНР и ЛНР заявил, что Украина "ничего никому не отдаст"
Владимир Зеленский © Фото ТАСС / EPA
Президент Незалежной отметил, что в Киеве в этом уверены. Также он утверждает, что Украина "никого и ничего не боится и ничего никому не должна".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но при этом остаётся верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.
"Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены", — сказал Зеленский в видеообращении по случаю признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Ранее Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону. При этом, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.