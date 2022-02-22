Зеленский после признания Россией ДНР и ЛНР заявил, что Украина "ничего никому не отдаст"

Президент Незалежной отметил, что в Киеве в этом уверены. Также он утверждает, что Украина "никого и ничего не боится и ничего никому не должна".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но при этом остаётся верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.

"Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены", — сказал Зеленский в видеообращении по случаю признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону. При этом, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.