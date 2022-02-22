ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 01:02
24056

Зеленский после признания Россией ДНР и ЛНР заявил, что Украина "ничего никому не отдаст"

Владимир Зеленский © Фото ТАСС / EPA

Владимир Зеленский © Фото ТАСС / EPA

Президент Незалежной отметил, что в Киеве в этом уверены. Также он утверждает, что Украина "никого и ничего не боится и ничего никому не должна".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но при этом остаётся верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.

"Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены", — сказал Зеленский в видеообращении по случаю признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Зеленский заявил, что Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четвёрки"
Зеленский заявил, что Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четвёрки"

Ранее Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону. При этом, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

"Долгожданный день": Жители Донецка поделились эмоциями после признания Россией ДНР и ЛНР
"Долгожданный день": Жители Донецка поделились эмоциями после признания Россией ДНР и ЛНР

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar