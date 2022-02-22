Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

При этом, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону. Об этом он сказал в видеообращении в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы верны политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддаёмся на какие-либо провокации. Наши границы надёжно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнёры нас поддерживают", — сказал украинский президент, добавив, что в соответствии со статьёй 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.

При этом он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.