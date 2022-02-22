Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону
Владимир Зеленский. Фото © Сайт Офиса президента Украины
При этом, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону. Об этом он сказал в видеообращении в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
"Мы верны политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддаёмся на какие-либо провокации. Наши границы надёжно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнёры нас поддерживают", — сказал украинский президент, добавив, что в соответствии со статьёй 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.
При этом он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.