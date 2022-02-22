ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 00:42
8971

Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону

Владимир Зеленский. Фото © Сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский. Фото © Сайт Офиса президента Украины

При этом, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону. Об этом он сказал в видеообращении в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы верны политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддаёмся на какие-либо провокации. Наши границы надёжно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнёры нас поддерживают", — сказал украинский президент, добавив, что в соответствии со статьёй 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними, несмотря на действия России"
Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними, несмотря на действия России"

При этом он отметил, что сейчас не видит причин для хаотических действий.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

ABC: Власти США призвали Зеленского эвакуироваться из Киева во Львов
ABC: Власти США призвали Зеленского эвакуироваться из Киева во Львов

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar