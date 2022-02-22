Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними, несмотря на действия России"

Так украинский президент прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

"У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в её международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ", — сказал Зеленский.