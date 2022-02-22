ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 00:34
11072

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними, несмотря на действия России"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Так украинский президент прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

"У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в её международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ", сказал Зеленский.

Пушилин — о признании Россией ДНР и ЛНР: Даёт уверенность в мирном будущем региона
Пушилин — о признании Россией ДНР и ЛНР: Даёт уверенность в мирном будущем региона

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

ABC: Власти США призвали Зеленского эвакуироваться из Киева во Львов
ABC: Власти США призвали Зеленского эвакуироваться из Киева во Львов

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar