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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 22:27

Пушилин — о признании Россией ДНР и ЛНР: Даёт уверенность в мирном будущем региона

По словам главы Донецкой Народной Республики, президент РФ Владимир Путин воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. За это в Донбассе ему благодарны, отметил Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал решение России признать суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, теперь у республик Донбасса появилась уверенность в мирном будущем региона.

"Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса", — говорится в телеграм-канале Пушилина.

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По словам политика, президент РФ Владимир Путин воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. За это в Донбассе ему благодарны, отметил Пушилин.

"Впереди у нас много трудной работы. Но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира. С признанием, Донбасс! — заключил Пушилин.

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Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Обложка. © ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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