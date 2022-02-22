Пушилин — о признании Россией ДНР и ЛНР: Даёт уверенность в мирном будущем региона

По словам главы Донецкой Народной Республики, президент РФ Владимир Путин воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. За это в Донбассе ему благодарны, отметил Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал решение России признать суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, теперь у республик Донбасса появилась уверенность в мирном будущем региона.

"Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса", — говорится в телеграм-канале Пушилина.

По словам политика, президент РФ Владимир Путин воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. За это в Донбассе ему благодарны, отметил Пушилин.

"Впереди у нас много трудной работы. Но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира. С признанием, Донбасс! — заключил Пушилин.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.