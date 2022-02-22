Глава Экспертного совета Крыма Михеев: Решение о признании ДНР и ЛНР давно назрело

По мнению политолога, ситуация с республиками Донбасса стала "кровоточащей раной" для всех более или менее патриотических граждан России.

Руководитель Экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым Сергей Михеев поддержал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, это решение давно назрело.

"Послание (президента РФ Владимира Путина. — Прим. Лайфа) было сильным, исторические оценки даны совершенно правильно. Я считаю, это давно назрело и для всех в России более или менее патриотически настроенных людей ситуация с ДНР и ЛНР стала такой кровоточащей раной. Рано или поздно надо было это сделать", — пояснил Михеев в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что Минских соглашений ему "не жалко".

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.