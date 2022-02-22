Путин поручил Вооружённым силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Данное решение принято в соответствии с обращением глав Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в указе о признании ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в указе главы государства о признании ДНР и ЛНР.
"В связи с обращением главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора <…> [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи] осуществление Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира", — говорится в тексте указа.
То же самое касается и Луганской Народной Республики.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ