Путин поручил Вооружённым силам России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Данное решение принято в соответствии с обращением глав Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в указе о признании ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин поручил Вооружённым силам РФ обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в указе главы государства о признании ДНР и ЛНР.

"В связи с обращением главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора <…> [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи] осуществление Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира", — говорится в тексте указа.

То же самое касается и Луганской Народной Республики.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.