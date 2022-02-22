Псаки: Байден подпишет указ о санкциях, запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса, что не понравилось Соединённым Штатам.

Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ о санкциях против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден скоро подпишет исполнительный указ, который будет запрещать новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из, а также внутри так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины", — говорится в заявлении Псаки, которое распространила пресс-служба Белого дома.

По её словам, также указ предусматривает полномочия для введения санкций против любых лиц, которые ведут деятельность "в этих районах Украины".

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.