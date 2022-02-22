Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных сейчас границах

По его словам, подписанные с республиками Донбасса договоры верхняя палата парламента РФ ратифицирует во вторник, 22 февраля.

Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, которые сейчас фактически установлены. Вопрос о ратификации соглашений о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса будет рассмотрен Советом Федерации 22 февраля. Об этом заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Речь идёт, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Всё остальное находится за рамками юридических действий", — отметил сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, Климов подчеркнул, что подписанные с руководством ДНР и ЛНР договоры будут ратифицированы палатой во вторник, 22 февраля.

"Дальше [после подписания] этот текст идёт на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", — уточнил он.

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.