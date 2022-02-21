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21 февраля, 20:26

"Россия!": Жители Донецка отметили салютом решение Путина признать ДНР и ЛНР

На площади Ленина в центре города десятки людей аплодировали и размахивали российскими флагами.

Жители Донецка запустили салют в честь признания Россией ДНР и ЛНР. Видео © Twitter / Людмила Алексеевна / LIFE

Жители Донецка встретили салютом решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР).

Обращение лидера РФ жители Донецка слушали на площади Ленина в прямом эфире. После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником начался фейерверк. Собравшиеся кричали: "Россия!"

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Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнение членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.

Обложка © LIFE

Юлия Коновалова

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