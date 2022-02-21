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Опубликовано 21 февраля 2022, 20:10

Комитеты Госдумы утром 22 февраля рассмотрят соглашения с ДНР и ЛНР

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса и попросил парламент ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ними.

Профильные комитеты Госдумы утром во вторник, 22 февраля, рассмотрят соглашения о дружбе и партнёрстве с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы сейчас проведём рассылку, как только поступят. После этого с утра проведём заседания комитетов, международного и моего, и на Совет Думы документы направим, чтобы запланировать ратификацию на пленарке", — приводит слова парламентария ТАСС.

Напомним, вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Глава государства также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.

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Обложка. © ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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