Комитеты Госдумы утром 22 февраля рассмотрят соглашения с ДНР и ЛНР

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса и попросил парламент ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ними.

Профильные комитеты Госдумы утром во вторник, 22 февраля, рассмотрят соглашения о дружбе и партнёрстве с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы сейчас проведём рассылку, как только поступят. После этого с утра проведём заседания комитетов, международного и моего, и на Совет Думы документы направим, чтобы запланировать ратификацию на пленарке", — приводит слова парламентария ТАСС.