Путин заявил, что США выделяли на поддержку Майдана $1 млн в день
Глава государства отметил, что коррупция, которая является проблемой для многих стран, на Украине приобрела особый характер. Она разъела украинскую государственность и все ветви власти.
Финансирование "так называемого протестного лагеря" на площади Независимости в Киеве в 2014 году со стороны Посольства США составляло один миллион долларов в день. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.
Глава государства отметил, что коррупция, которая является проблемой для многих стран, на Украине приобрела особый характер. Она разъела украинскую государственность и все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, "оседлали" протест и в 2014 году довели страну до государственного переворота.
"При этом они получали прямое воздействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны Посольства США составляла один миллион долларов в день", — пояснил российский лидер.
Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Президент напомнил, что Россия вела себя честно по отношению к Украине и полностью рассчиталась по её долгам, однако в итоге Киев даже не подумал возвращать ей эти средства. При этом "иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа". Путин также заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, и отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.
Обложка © ИТАР-ТАСС / Максим Никитин