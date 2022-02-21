Путин заявил, что США выделяли на поддержку Майдана $1 млн в день

Финансирование "так называемого протестного лагеря" на площади Независимости в Киеве в 2014 году со стороны Посольства США составляло один миллион долларов в день. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

Глава государства отметил, что коррупция, которая является проблемой для многих стран, на Украине приобрела особый характер. Она разъела украинскую государственность и все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, "оседлали" протест и в 2014 году довели страну до государственного переворота.