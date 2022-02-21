Путин рассказал, как спецслужбы Запада поддерживают агрессивные действия Украины в Крыму
Президент напомнил, что жители полуострова сделали свой свободный выбор: быть вместе с Россией. И этой чёткой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, кроме агрессии.
Россия располагает прямыми доказательствами того, что агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений двух стран.
Российский лидер отдельно остановился на теме Крыма, напомнив, что жители полуострова сделали свой свободный выбор: быть вместе с Россией. И этой чёткой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, кроме агрессии, рассуждает Путин.
"Ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. У нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб", — сказал российский лидер.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Эта тема сегодня обсуждалась на экстренном заседании Совбеза. Прежде чем принять решение, российский лидер решил поинтересоваться, что думают политики и министры на этот счёт, и пообещал вернуться с ответом в своём видеообращении в понедельник.
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