Путин рассказал, как спецслужбы Запада поддерживают агрессивные действия Украины в Крыму

Россия располагает прямыми доказательствами того, что агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений двух стран.

Российский лидер отдельно остановился на теме Крыма, напомнив, что жители полуострова сделали свой свободный выбор: быть вместе с Россией. И этой чёткой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, кроме агрессии, рассуждает Путин.