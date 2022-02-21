Путин рассказал, как спецслужбы Запада поддерживают агрессивные действия Украины в Крыму

Президент напомнил, что жители полуострова сделали свой свободный выбор: быть вместе с Россией. И этой чёткой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, кроме агрессии.

Россия располагает прямыми доказательствами того, что агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений двух стран.

Российский лидер отдельно остановился на теме Крыма, напомнив, что жители полуострова сделали свой свободный выбор: быть вместе с Россией. И этой чёткой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, кроме агрессии, рассуждает Путин.