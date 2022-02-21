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Опубликовано 21 февраля 2022, 19:22

Путин: Ошибки большевиков и руководства КПСС в разные годы привели к распаду СССР

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Глава государства также указал, что право выхода республик из Советского Союза было "миной", так как бацилла национализма в годы советской власти никуда не делась.

К развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы. Об этом в обращении к гражданам РФ по ситуации на Украине заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, ещё за два года до развала СССР судьба государства была фактически предрешена. А сейчас радикалы и националисты приписывают себе заслугу завоевания независимости, заметил российский лидер. Однако, как уточнил Путин, это совсем не так.

Путин: Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории
Путин: Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории

"К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести", — подчеркнул лидер РФ.

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Путин: Украину и сейчас можно назвать "имени Владимира Ильича Ленина"

Глава государства также указал, что право выхода республик из Советского Союза было "миной", так как бацилла национализма в годы советской власти никуда не делась. Путин также сообщил, что Россия после распада СССР всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам.

Ранее Путин заявил, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории.

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Иван Косицын
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