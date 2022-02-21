Путин: Ошибки большевиков и руководства КПСС в разные годы привели к распаду СССР

Глава государства также указал, что право выхода республик из Советского Союза было "миной", так как бацилла национализма в годы советской власти никуда не делась.

К развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы. Об этом в обращении к гражданам РФ по ситуации на Украине заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, ещё за два года до развала СССР судьба государства была фактически предрешена. А сейчас радикалы и националисты приписывают себе заслугу завоевания независимости, заметил российский лидер. Однако, как уточнил Путин, это совсем не так.

"К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести", — подчеркнул лидер РФ.

Глава государства также указал, что право выхода республик из Советского Союза было "миной", так как бацилла национализма в годы советской власти никуда не делась. Путин также сообщил, что Россия после распада СССР всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам.