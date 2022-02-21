Путин: Современную Украину создал Ленин путём отторжения территорий от России
По словам главы государства, этот процесс начался после 1917 года. При этом у миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал, подчеркнул президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Владимир Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от России. Об этом в обращении к гражданам РФ заявил президент страны Владимир Путин.
"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом. За счёт отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал", — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, а также отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.