Путин: Современную Украину создал Ленин путём отторжения территорий от России

Владимир Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от России. Об этом в обращении к гражданам РФ заявил президент страны Владимир Путин.

"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом. За счёт отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал", — подчеркнул Путин.