Путин — о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: Мы знаем преступников поимённо и сделаем всё, чтобы их покарать
Президент РФ напомнил, что радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств.
Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, напомнил, что виновные в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года так и не были наказаны. Он подчеркнул, что Москва "знает их поимённо".
"Радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств, зверски убиты люди в Одессе, но преступники не наказаны. Мы знаем их поимённо и сделаем всё, чтобы их покарать", — отметил Путин.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе украинские националисты окружили здание Дома профсоюзов, в котором укрывались сторонники федерализации Украины, и подожгли его. Также националисты избивали спасающихся от огня в здании людей. Согласно официальным данным украинских властей, в тот день погибло 48 человек и более 200 были ранены.
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