Путин — о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: Мы знаем преступников поимённо и сделаем всё, чтобы их покарать

Президент РФ напомнил, что радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств.

Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, напомнил, что виновные в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года так и не были наказаны. Он подчеркнул, что Москва "знает их поимённо".

"Радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств, зверски убиты люди в Одессе, но преступники не наказаны. Мы знаем их поимённо и сделаем всё, чтобы их покарать", — отметил Путин.