НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 19:10

Эмир Кустурица станет главным режиссёром театра Российской армии

Он сразу наметил творческие планы — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли — например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других.

<p>Эмир Кустурица. Фото © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI</p>

Эмир Кустурица. Фото © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица станет главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии. О том, что он принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии", — сказала Марковская.

Она отметила, что Кустурица с радостью принял предложение, добавив, что для него это большая честь, и подчеркнув, что сцена театра Российской армии имеет великую историю и традиции. При этом режиссёр сразу наметил творческие планы — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли (например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других).

Также, по словам пресс-секретаря главы МО РФ, режиссёр выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"

Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"

Ранее Лайф писал, что режиссёр Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал современную киноиндустрию и Marvel. По его мнению, кинокартины, в которых отражается личное, отличаются от других. В то же время "марвеловские" фильмы создаются по определённой формуле.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1