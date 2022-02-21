Эмир Кустурица станет главным режиссёром театра Российской армии

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица станет главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии. О том, что он принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии", — сказала Марковская.

Она отметила, что Кустурица с радостью принял предложение, добавив, что для него это большая честь, и подчеркнув, что сцена театра Российской армии имеет великую историю и традиции. При этом режиссёр сразу наметил творческие планы — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли (например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других).

Также, по словам пресс-секретаря главы МО РФ, режиссёр выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.