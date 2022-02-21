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Опубликовано 21 февраля 2022, 19:02

Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Российский лидер рассказал о намерении проинформировать о принимаемых решениях и дальнейших шагах по вопросу признания ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения предупредил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.

"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине. При этом Путин объяснил, что Незалежная — это не просто соседняя страна для России, а неотъемлемая часть её истории, культуры и духовного пространства.

"Я ваше мнение услышал": Как члены Совбеза убеждали Путина признать независимость ДНР и ЛНР
"Я ваше мнение услышал": Как члены Совбеза убеждали Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позже президент России провёл внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался данный вопрос. В конце встречи Владимир Путин пообещал, что примет окончательное решение уже сегодня.

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Алёна Темирчиева
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