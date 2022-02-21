Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Российский лидер рассказал о намерении проинформировать о принимаемых решениях и дальнейших шагах по вопросу признания ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения предупредил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.

"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", — сказал глава государства.