Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Российский лидер рассказал о намерении проинформировать о принимаемых решениях и дальнейших шагах по вопросу признания ДНР и ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения предупредил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.
"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине. При этом Путин объяснил, что Незалежная — это не просто соседняя страна для России, а неотъемлемая часть её истории, культуры и духовного пространства.
Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позже президент России провёл внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался данный вопрос. В конце встречи Владимир Путин пообещал, что примет окончательное решение уже сегодня.