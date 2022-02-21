Захарова назвала бредом заявления США о списке украинцев, подлежащих уничтожению

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "бредом на грани психического заболевания" содержание письма постпреда США в Женеве о якобы "планах России" по Украине. Заявление дипломата опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Как всегда, на основе какой-то информации из непонятных источников, выдаваемой за абсолютно достоверную, американский дипломат на полном серьёзе информирует верховного комиссара ООН по правам человека о якобы уже разработанных Москвой планах "провести зачистку" захваченной украинской территории от оказывающих сопротивление сил, включая получивших убежище на Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, представителей религиозных и этнических меньшинств, а также ЛГБТ-сообществ", — указано в комментарии Захаровой.

В послании комиссару американцы заявляют об отсутствии сомнений, что в этих целях официальная Москва, мол, уже приступила к составлению списков лиц, подлежащих уничтожению, отметила представитель МИД РФ. По её словам, содержание указанного письма не выдерживает никакой критики, по "сути, это бред на грани проявления психического заболевания". Как подчеркнула дипломат, официальная Москва озабочена, что Вашингтон своим письмом о "планах" РФ в отношении граждан Украины пытается вовлечь ООН в свою грязную политическую игру.

"Рассматриваем такое обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и разжигание национальной и религиозной ненависти, как прямое подстрекательство к вражде и насилию. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы ООН, вовлекая их в свою грязную политическую игру", — отмечается в заявлении МИД РФ.

Кроме того, Захарова напомнила властям США, что такое поведение, а именно пропаганда войны, призыв и подстрекательство к национальной, расовой и религиозной ненависти, к вражде и насилию, запрещены международным правом, а именно статьёй 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.