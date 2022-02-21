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21 февраля, 18:42

Боррель заявил о намерении ЕС помочь в подготовке украинской армии

В Незалежную также направят группу экспертов, которые помогут в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Евросоюз намерен оказать Украине помощь в подготовке её армии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы решили оказать поддержку украинской армии в виде помощи в военной подготовке <…> Мы также усилим нашу поддержку, направленную на борьбу с кибератаками и дезинформацией", — уточнил он.

Боррель добавил, что с этими целями европейские страны отправят на Украину группу экспертов.

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

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Обложка © Getty Images / Serhii Hudak / Ukrinform / Future Publishing

Татьяна Миссуми

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