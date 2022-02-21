Боррель заявил о намерении ЕС помочь в подготовке украинской армии

В Незалежную также направят группу экспертов, которые помогут в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Евросоюз намерен оказать Украине помощь в подготовке её армии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы решили оказать поддержку украинской армии в виде помощи в военной подготовке <…> Мы также усилим нашу поддержку, направленную на борьбу с кибератаками и дезинформацией", — уточнил он.