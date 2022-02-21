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Опубликовано 21 февраля 2022, 18:37

ООН разрешила части сотрудников вместе с семьями покинуть Украину

Им на смену прибудут другие, и общая численность работников миссии в Незалежной не изменится.

Представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН проводит ротацию сотрудников на Украине, некоторому персоналу вместе с семьями разрешено покинуть страну с учётом развития ситуации.

"Мы привержены работе на Украине, но с учётом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну. Но им на смену прибудут другие", — сказал Дюжаррик на брифинге.

При этом он отметил, что общая численность сотрудников миссии в Незалежной не изменится.

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Напомним, что ситуация в зоне конфликта на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны ВСУ стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. А 21 февраля ФСБ России обнаружила в Ростовской области украинскую диверсионную группу, которая пересекла российскую границу. Уточняется, что её участники были уничтожены при оказании вооружённого сопротивления.

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Обложка © ТАСС / АР / Andrew Marienko

Николь Вербер
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