ООН разрешила части сотрудников вместе с семьями покинуть Украину

Им на смену прибудут другие, и общая численность работников миссии в Незалежной не изменится.

Представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН проводит ротацию сотрудников на Украине, некоторому персоналу вместе с семьями разрешено покинуть страну с учётом развития ситуации.

"Мы привержены работе на Украине, но с учётом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну. Но им на смену прибудут другие", — сказал Дюжаррик на брифинге.

При этом он отметил, что общая численность сотрудников миссии в Незалежной не изменится.